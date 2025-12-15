(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Le decisioni che saranno prese dal gruppo Caltagirone nelle prossime assemblee della Banca Monte dei Paschi di Siena e delle Assicurazione Generali saranno "previamente sottoposte al parere del Comitato Amministratori Indipendenti con le procedure previste per le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, eventualmente avvalendosi anche di consulenti esterni, e poi deliberate dal Consiglio". E' quanto annuncia in una nota la società Caltagirone spa che ha oggi tenuto un Cda. Le scelte prese dopo averle sottoposte a questo esame saranno comunicate alla società direttamente o indirettamente controllate. La decisione - viene spiegato nella nota - è stata presa "allo scopo di evitare ogni possibile strumentalizzazione dannosa per la Società rispetto alla gestione delle partecipazioni direttamente e indirettamente detenute in Bmps e Assicurazioni Generali". (ANSA).