(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Il gruppo Caltagirone - che opera nei settori del cemento, dell'editoria, dei grandi lavori, immobiliare e finanziario - ha chiuso l'esercizio 2025 con risultati in forte crescita su tutte le principali voci di conto economico. Il risultato netto è stato pari a 272,4 milioni di euro, in aumento del 5,8% rispetto all'esercizio precedente (257,5 milioni di euro nel 2024) di cui 147,8 milioni di euro di competenza del gruppo (+13,6% rispetto ai 130,1 milioni di euro del 2024). L'utile rilevato nel conto economico complessivo, pari a 527,5 milioni di euro (449,3 milioni di euro nel 2024) di cui 359,7 milioni di euro di competenza del Gruppo (295,6 milioni di euro nel 2024), è dovuto principalmente della variazione positiva nella valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo e delle plusvalenze realizzate dalla vendita di azioni quotate. Il dividendo proposto è di 0,30 euro per azione, in aumento dell'11,1% rispetto al precedente esercizio, quando era stato di 0,27 euro per azione. (ANSA).