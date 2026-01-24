(ANSA) - ROMA, 24 GEN - "In merito alle indiscrezioni comparse su alcuni siti su una presunta trattativa in corso con Banca Intesa per la cessione della propria quota in Generali, il gruppo Caltagirone smentisce che ci sia stato alcun contatto con Banca Intesa su questo tema. Pertanto la notizia è priva di ogni fondamento". Lo si legge in una nota del gruppo. Il cda di Intesa Sanpaolo dell'1 febbraio, come da calendario finanziario diffuso a dicembre scorso, "ha all'esame la approvazione del bilancio e del piano d'impresa 2026-2029. Ogni altra illazione è infondata". Lo fa presente un portavoce del gruppo bancario interpellato dall'ANSA. (ANSA).