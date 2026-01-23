(ANSA) - ROMA, 23 GEN - L'assemblea di Fgc, la holding non quotata a monte del gruppo Caltagirone, ha deliberato l'ampliamento da 3 a 6 dei componenti del consiglio di amministrazione integrandolo con "figure professionali indipendenti". Entrano l'ex ministro dell'Economia Giovanni Tria, l'ex viceministro dell'Economia e ex presidente della Consob Giuseppe Vegas, l'avvocato cassazionista esperto di diritto pubblico dell'economia Roberto Santi. L'assemblea ha quindi costituito il comitato degli amministratori indipendenti composto dai consiglieri neo nominati. (ANSA).