(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Aumentano le città con il bollino arancione, il livello di rischio caldo per i più fragili in base al bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che si basa su 27 centri urbani. Sono otto, venerdì 19 giugno contro le 5 del giorno precedente, le città contrassegnate con il livello 2 di rischio caldo (in una scala da 0 a 3) in concomitanza con l'arrivo, previsto per il giorno successivo, di una forte ondata di calore. La scala passa da verde (nessun rischio caldo), a giallo (stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore), ad arancione (rischio caldo per i più fragili), al rosso (massimo rischio caldo per tutta la popolazione). Le otto città in arancione, venerdì, sono Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino (le new entry con il bollino arancione sono, sempre il 19 giugno, Rieti, Bolzano e Milano). Per la giornata odierna, invece, non si registrano bollini arancioni. Continuano ad aumentare anche i bollini gialli, che corrispondono a un livello di pre-allerta per l'arrivo di una ondata di calore: se oggi se ne contano 9 e giovedì 12, venerdì saranno 13. In verde, con nessun rischio caldo, sempre il 19 giugno, restano quindi solo 6 centri urbani: Bari, Cagliari, Campobasso, Civitavecchia, Genova e Trieste). (ANSA).