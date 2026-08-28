(ANSA) - CAGLIARI, 28 AGO - Nella giornata da bollino rosso per le ondate di calore, Cagliari - inserita oggi tra le città più calde dal ministero della salute - non ha registrato la temperatura più alta in Sardegna: "solo" 40,8 gradi rispetto a Jerzu, in Ogliastra, che ha sfiorato i 46 gradi (45,8). Situazioni analoghe sempre sul versante orientale dell'Isola a Bari Sardo, 45.7 gradi, Osini (44,9) e Tortolì (43.9). A Oliena, nel Nuorese, che ieri aveva registrato il record giornaliero con 45,8 gradi, si superano di poco i 43 gradi, mentre al sud Domus de Maria, nel cui territorio ricadono le spiagge di Chia, registra 41.7 gradi. A Fonni (Nuoro), mille metri sul livello del mare, la colonnina di mercurio ha segnato 34.8 gradi, mentre la località "più fresca" è Bosa, sul litorale dell'Oristanese, con 28.6. I dati, ancora non validati, sono stati pubblicati dall'Arpas, l'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna che ha anche diffuso sul proprio sito internet le temperature minime. Un'altra notte tropicale per la Sardegna con temperature che vanno dai 15 gradi di Villanova Strisaili ai 30 gradi di Castiadas (sulla costa sud occidentale) e i 31,3 gradi di Narcao nel Sulcis. (ANSA).