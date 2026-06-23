(ANSA) - FIRENZE, 23 GIU - Il Consorzio meteo Lamma della Regione Toscana afferma che "siamo ancora nel pieno di una ondata di calore davvero lunga" e "ciò che la rende eccezionale non è tanto la presenza di valori record di temperatura massima assoluta, almeno per il momento, quanto la sua persistenza. Con oggi salgono infatti a sei i giorni consecutivi in cui la stazione di Firenze Peretola ha raggiunto o superato i 36°C: un evento che non si era mai verificato in oltre 70 anni di osservazioni continue". "I precedenti episodi più rilevanti . riepiloga Lamma - sono: quattro giorni consecutivi a fine giugno 2019 e nuovamente a fine giugno 2025, che finora rappresentavano il record di durata". (ANSA).