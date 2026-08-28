(ANSA) - BOLOGNA, 28 AGO - Un giardiniere di 46 anni, italiano, è morto ieri pomeriggio, per un malore mentre stava lavorando in un'abitazione privata in provincia di Bologna, forse anche a causa delle temperature elevate. Intorno alle 17.10 sono intervenuti a Pianoro i carabinieri della stazione del paese insieme al nucleo operativo radiomobile di San Lazzaro di Savena e al 118. L'uomo stava lavorando al ripristino della pavimentazione dell'area verde. Inutili i tentativi dei sanitari di rianimare il 46enne, dipendente di un'azienda di giardinaggio. (ANSA).