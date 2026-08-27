(v. 'Spento l'incendio sul monte Morrone, verso...' delle 19.31) (ANSA) - L'AQUILA, 27 AGO - È tornato l'allarme sul monte Morrone, in provincia dell'Aquila, dove l'incendio, spento dopo giorni di emergenza, è ripreso in serata, complice il caldo e il forte vento, che ha raggiunto raffiche di oltre 100 chilometri orari. Il campo base, come annunciato dagli operatori, non era stato ancora smontato e da domani tornerà lo spiegamento di forze da terra e aeree, come nei giorni dell'emergenza. La ripresa del rogo arriva a poche ore dall'annuncio dello spegnimento delle fiamme da parte del capo della Protezione civile abruzzese, Maurizio Scelli. Secondo quanto si è appreso, per questa mattina era stata prevista un'azione di prevenzione con i Canadair, che però sono stati dirottati in altre regioni per interventi ritenuti più urgenti. Sul posto sono già al lavoro da terra i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile. (ANSA).