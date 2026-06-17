(ANSA) - TORINO, 17 GIU - Quattro province del Piemonte, Torino, Alessandria, Verbania e Vercelli da domani saranno col bollino rosso per le ondate di calore. Venerdì si aggiungeranno anche Asti, Biella e Novara, mentre resterà arancione soltanto Cuneo. Lo prevede l'Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente), con temperature previste fino a 37 gradi, 38 percepiti. Le previsioni meteorologiche dicono che anche le temperature minime saranno elevate, rimanendo sopra i 20 gradi in varie località, specie urbane. In montagna si svilupperà instabilità pomeridiana con temporali isolati oggi, più diffusi domani. Venerdì un temporaneo arretramento del bordo occidentale dell'anticiclone potrà favorire temporali anche in pianura nel pomeriggio. L'ondata di calore proseguirà anche all'inizio della prossima settimana. (ANSA).