(ANSA) - TORINO, 25 GIU - Nell'ultima settimana, dal 18 al 24 giugno il pronto soccorso dell'ospedale Molinette della Città della salute di Torino ha contato 201 pazienti al giorno, un dato stabile rispetto alla settimana precedente (199 al giorno). Dal 14 al 20 giugno erano stati 200 al giorno. Un anno prima, dal 12-25 giugno 2025, 199 al giorno. Il dato complessivo pertanto non indica un incremento generale dei passaggi. Si rileva un lieve aumento (+5%) dei ricoveri in area medica nelle ultime due settimane (27 al giorno) rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Nel complesso, l'andamento dei flussi è nella media, con lieve aumento delle necessità di ricovero per fragili, anziani e non autosufficienti. In questi pazienti, il motivo di ricovero include in genere disidratazione, peggioramento della funzione renale, alterazioni degli elettroliti, svenimenti. (ANSA).