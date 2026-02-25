(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Abbiamo messo a disposizione dei rinnovi contrattuali e della struttura del salario in generale 2 miliardi di euro, che sono quelli della legge di Bilancio. Noi abbiamo scelto di dare un segnale: sosteniamo la ripresa della stagione dei rinnovi contrattuali. Perché il nostro obiettivo è quello di far rinnovare i contratti che sono scaduti da un po', ma nel contempo anche non dimenticarci di quei contratti che invece sono stati rinnovati negli ultimi anni. È importante rinnovare i contatti collettivi, è importante investire sulla qualità del contratto ed è importante sostenere la contrattazione di secondo livello". Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone al Forum ANSA. "Stiamo lavorando - ha spiegato - a un ventaglio di opportunità che parlino proprio alla necessità di premiare il talento. Siamo consapevoli che in Italia le startup hanno purtroppo una vita breve. Perché le difficoltà non sono quelle di avere una buona idea, la difficoltà è quella di creare e poi gestire l'impresa". (ANSA).