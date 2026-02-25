(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Credo molto di più nel congedo paritario che nel salario minimo. Certamente il salario minimo è un percorso che è stato proposto dalle opposizioni e che il governo non è in una condizione di condividerlo, perché la nostra impostazione è quella di sostenere la contrattazione e i rinnovi contrattuali". Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone al Forum ANSA. "Definire un salario minimo in un mondo del lavoro come il nostro - ha spiegato - potrebbe avere un effetto negativo, ovvero un effetto di uscita dal contratto. Potrebbe esserci da parte delle aziende un fenomeno di rifiuto del contratto". (ANSA).