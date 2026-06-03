(ANSA) - ROMA, 03 GIU - Dopo il mancato trasferimento dello scorso gennaio, Alessio Romagnoli potrebbe salutare la Lazio in questa sessione di mercato estivo. Nel giorno dell'arrivo di Gennaro Gattuso a Formello, infatti, si è riaperta la trattativa tra il difensore biancoceleste e l'Al Sadd, la squadra che nello scorso inverno era stata vicino all'acquisto del centrale, poi bloccato. Sono in corso, infatti, contatti tra le parti con la società del presidente Lotito che potrebbe lasciar partire il suo difensore per una cifra tra i 3 e i 3,5 milioni di euro, salutando così Romagnoli, pronto dopo lo stop dello scorso inverno, a lasciare la Capitale. (ANSA).