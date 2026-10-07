(ANSA) - BUENOS AIRES, 07 OTT - L'idolo del calcio argentino Lionel Messi ha espresso il suo "grandissimo orgoglio" per aver indossato la maglia dell'Albiceleste "per oltre 20 anni", al termine della sua ultima partita in nazionale disputata martedì e suggellata da un gol finale. "È stato un grandissimo orgoglio per me difendere questa maglia", ha detto il numero 10 dopo la vittoria della sua squadra contro il Benin (3-0) in questo match amichevole d'addio, di fronte a oltre 80.000 spettatori riuniti allo stadio Monumental di Buenos Aires. "Non ho altro che ringraziamenti. Non tornare più sarà un grande dolore", ha dichiarato il campione del mondo del 2022, che lascia la scena internazionale a 39 anni. (ANSA).