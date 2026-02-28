(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "Non è mai semplice ripartire dopo una sconfitta, ma ogni volta che ha perso una partita l'Inter si è mostrata sempre unita ed è ripartita più forte di prima. Si è vista anche oggi, abbiamo avuto magari qualche momento di difficoltà perché la stanchezza della gara col Bodo si è sentita. Bene così, dobbiamo andare avanti perché manca poco". Lo ha detto l'esterno dell'Inter Federico Dimarco, intervistato da Sky Sport dopo la vittoria contro il Genoa. "La mia è una bella stagione, ma se poi questi numeri non portano a titoli di squadra contano meno. Preferisco farne meno e vincere il campionato. Dobbiamo andare avanti così - ha aggiunto -. Messaggi da mandare verso il derby? Pochi messaggi da mandare, prima c'è la semifinale di Coppa Italia col Como. Poi penseremo al derby". (ANSA).