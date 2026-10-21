(ANSA) - TORINO, 21 OTT - Sono diventate irrevocabili le condanne inflitte a tre ultras della Juventus nel processo Last Banner. Le difese, secondo quanto si apprende, hanno rinunciato all'ultimo ricorso in Cassazione, che avrebbe dovuto essere discusso il 19 ottobre. Le detentive devono essere eseguite e uno dei tre, secondo i trapelato, è già stato preso in consegna dalle forze dell'ordine. Il processo Last Banner riguardava le pressioni sulla Juventus, esercitate dalla curva e in particolare dal gruppo dei Drughi, per non perdere una serie di benefici riservati alla tifoseria organizzata. (ANSA).