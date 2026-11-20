(ANSA) - FOGGIA, 20 NOV - Due 17enni sono stati aggrediti con calci e pugni, colpiti con una catena e con una pietra, la sera del 6 novembre a Manfredonia (Foggia) da quattro giovani del posto, di età compresa tra i 16 e i 17 anni, che rispondono di lesioni personali dolose in concorso, aggravate dall'uso di armi improprie. Gli aggressori sono stati tutti denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari. A loro sono risaliti i carabinieri che la sera dell'aggressione sono stati chiamati dal pronto soccorso dove i due feriti erano andati per farsi medicare. Dalle prime ricostruzioni e dai successivi approfondimenti, i militari avrebbero accertato che le due vittime, mentre sostavano in via Torre dell'Abate, zona semicentrale della città, sarebbero state aggredite dai quattro ragazzi senza alcuna apparente motivazione. A seguito delle lesioni riportate, uno dei due ragazzi aggrediti è stato ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo con una prognosi di 30 giorni, mentre l'altro è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni. A permettere l'individuazione dei quattro giovani sono stati i filmati della videosorveglianza presenti nella zona, l'ascolto dei testimoni e la denuncia da parte di una delle vittime. Stando a quanto emerso, la violenta aggressione sarebbe riconducibile a presunti dissidi personali. (ANSA).