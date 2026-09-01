(ANSA) - MILANO, 01 SET - "Dopo sei anni e 420 serie podcast lascio Chora. Scrivere questa frase mi fa fatica e molta impressione". Lo ha annunciato il giornalista Mario Calabresi sulle sue pagine social, confermando l'addio all'azienda che ha contribuito a fondare per ufficializzare presto la sua candidatura a sindaco di Milano. "Lascio perché sento forte il richiamo a percorrere una strada nuova. Domani guarderò al futuro, oggi voglio fermarmi a pensare con emozione e gratitudine a quello che abbiamo costruito insieme - ha aggiunto -, alla visione che ho condiviso ogni giorno con Guido Brera, alla squadra di persone eccezionali con cui ho lavorato". (ANSA).