(ANSA) - MILANO, 08 LUG - "La7 non ha mai fatto sconti ai governi. Ho ricevuto costantemente telefonate, non sono mai cessate. Oggi La7 ha programmi che hanno attenzione a quello che avviene nel Paese e vogliamo ospitare tutti i protagonisti. Ne ho parlato con Mentana. Quando è arrivato a La7 nel 2010 la situazione non era molto diversa da oggi. La rete aveva un atteggiamento critico anche allora. Ora non hai più Lerner e Santoro, ma non mi pare che ci siano pericolosi bolscevichi". Lo ha detto il patron di La7 Urbano Cairo, rispondendo a una domanda sulle parole del direttore del TgLa7 Enrico Mentana che ha definito la rete 'anti-Meloni'. (ANSA).