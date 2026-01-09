(ANSA) - CAGLIARI, 09 GEN - Nel parco di Molentargius, a Cagliari, le video-trappole installate dal Corpo forestale per contrastare il fenomeno delle discariche abusive hanno documentato scene di inaudita violenza ai danni di cagnolini indifesi. Le immagini riprese mostrano due cuccioli brutalmente seviziati: uno legato per il collo, scaraventato ripetutamente e poi colpito con un grosso sasso mentre agonizzava, e l'altro impiccato a una trave e lasciato morire. Nella stessa area, inoltre, sarebbero stati rinvenuti altri cani morti. Lndc Animal Protection ha sporto una denuncia "affinché vengano accertate tutte le responsabilità penali e venga fatta piena luce su una vicenda che appare di una crudeltà estrema. L'associazione segue con attenzione l'indagine condotta dal Corpo Forestale e dal pubblico ministero, che avrebbe permesso già di identificare il presunto responsabile. "Ci troviamo di fronte a una violenza deliberata, gratuita e intollerabile - dichiara la presidente di LNDC Animal Protection, Piera Rosati -. Le immagini catturate dalle foto-trappole non lasciano spazio ad ambiguità e impongono una risposta ferma dello Stato. Chi compie atti di tale crudeltà rappresenta un pericolo non solo per gli animali, ma per l'intera collettività". L'associazione chiede che le indagini vengano condotte fino in fondo e che, qualora le responsabilità vengano confermate, siano applicate pene adeguate alla gravità dei fatti, affinché venga affermato con chiarezza che atti di tale barbarie non possono trovare alcuna giustificazione. "Chiunque sia in grado di fornire maggiori informazioni può rivolgersi alle forze dell'ordine o scrivere una mail a avvocato@lndcanimalprotection.org. Lndc Animal Protection - conclude Rosati - continuerà a monitorare l'evoluzione della vicenda e si costituirà parte civile nel caso si arrivi a un processo, affinché anche chi non ha voce possa ottenere giustizia". (ANSA).