(ANSA) - TRENTO, 30 AGO - Un escursionista trentino di 47 anni ha perso la vita in seguito a una caduta di circa trenta metri mentre era impegnato in un'escursione verso Cima Marzola, nella zona di Vigolo Vattaro, sopra Trento. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno, quando la moglie, non vedendolo rientrare per l'ora concordata, ha contattato il 112. La Centrale di emergenza ha attivato gli uomini del Soccorso alpino e speleologico di Levico e Trento, operativi in sinergia con i Vigili del fuoco e con il supporto dell'elisoccorso. Grazie alle coordinate fornite dalla geolocalizzazione dello smartphone dell'uomo, le squadre di terra sono riuscite a individuare il corpo. Calata sul posto tramite verricello, l'équipe sanitaria non ha potuto fare altro che constatare il decesso, provocato dai trauma riportati nella caduta accidentale. Le operazioni di recupero della salma si sono concluse intorno alle 16:00. (ANSA).