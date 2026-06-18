VERONA. Poteva avere conseguenze molto più gravi il selfie che un 23enne veronese si è scattato nel capoluogo scaligero, finendo per cadere nell'Adige. E' successo nel primo pomeriggio di oggi nei pressi dell'Arco dei Gavi, vicino al ponte di Castelvecchio.

Il giovane si è sporto troppo e ha perso l'equilibrio, precipitando nel fiume. In suo soccorso si è subito speso un turista 30enne tedesco, che a sua volta si è tuffato in acqua, poi è sopraggiunto un gommone con escursionisti, che li ha caricati e portati al ponte più vicino, dove sono intervenuti i soccorsi.

Il 23enne era cosciente ma è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Borgo Trento sotto stretta osservazione.