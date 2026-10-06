(ANSA) - BOLOGNA, 06 OTT - È precipitato, nel pomeriggio di ieri, da una impalcatura di una palazzina a due piani, oggetto di manutenzione, in via Coletti a Rimini. Caduto, per cause in corso d'accertamento, al piano sottostante mentre lavorava da solo, l'uomo - un operaio 59enne di origine albanese - è rimasto gravemente ferito e poi trasportato in elisoccorso all'Ospedale 'Bufalini' di Cesena dove, nella prima serata come riporta la stampa locale, è morto causa della lesioni riportate. A quanto appreso l'impalcatura, da cui l'uomo è caduto era stata predisposta per alcuni lavori di manutenzione in particolare al cornicione e ai terrazzi: l'uomo sarebbe precipitato dal secondo piano. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, la Polizia e i Vigili del Fuoco. "Esprimo il mio profondo cordoglio a nome della città - osserva oggi in una nota il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad - per la morte dell'operaio deceduto a seguito di un incidente avvenuto in un cantiere edile in via Coletti. Un lutto che ferisce l'intera comunità e un episodio sul quale confidiamo le autorità competenti facciano presto luce. Al di là degli esiti degli accertamenti - aggiunge - resta il dolore per un dramma che purtroppo è solo l'ultimo di una scia di cosiddette 'morti bianche' che pare interminabile. Una piaga inaccettabile e che può essere arginata solo con un'assunzione di responsabilità collettiva di istituzioni, imprese, sindacati". (ANSA).