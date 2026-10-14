(ANSA) - BRESCIA, 14 OTT - Un operaio di 51 anni, originario di Caino, nel Bresciano, è morto dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere a Gottolengo. L'infortunio è avvenuto nella mattinata di oggi. L'uomo è caduto da un'altezza di circa due metri e, quando sono arrivati i soccorritori, era in arresto cardiaco. I tentativi di rianimarlo si sono rivelati inutili. Sono in corso gli accertamenti di Ats e carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto e chiarire se la caduta sia stata provocata da un malore o da altre cause. (ANSA).