(ANSA) - ASCOLI PICENO, 16 OTT - Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio di oggi ad Ascoli Piceno. Il 22enne si trova ricoverato all'ospedale regionale di Torrette di Ancona a seguito delle plurime lesioni riportate da una caduta da circa cinque metri dall'impalcatura dove si trovava per svolgere la propria mansione. Si tratta di un cantiere di edilizia privata lungo la circonvallazione ovest, proprio davanti alla sede del Comando provinciale dei Carabinieri; dopo un primo intervento dei sanitari del 118, la vittima è stata trasferita in eliambulanza al Trauma Center dell'ospedale regionale. Carabinieri e personale del Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'Ast di Ascoli che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente sul lavoro occorso all'operaio ed individuare eventuali responsabilità, in relazione al rispetto delle norme. L'incidente sul lavoro segue di soli due giorni quello accaduto in un altro cantiere edile nel centro di Ascoli, nel quale è rimasto seriamente ferito un operaio, anche lui trasportato in eliambulanza al Torrette. (ANSA).