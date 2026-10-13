(ANSA) - L'AQUILA, 13 OTT - È morto ieri all'ospedale dell'Aquila il giovane operaio precipitato da un ponteggio a fine settembre in un cantiere nel territorio comunale di Cagnano Amiterno, nell'aquilano. Il lavoratore, di 30 anni, era stato soccorso e trasportato in ospedale con l'elisoccorso. Le sue condizioni erano apparse subito molto gravi e i medici si erano riservati la prognosi. Nonostante le cure, l'operaio non è sopravvissuto alle conseguenze della caduta. La salma è stata messa a disposizione del pubblico ministero Andrea Papalia, che dovrà valutare gli accertamenti medico-legali necessari a chiarire le cause del decesso. L'inchiesta era stata avviata nelle ore successive all'incidente. (ANSA).