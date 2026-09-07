(ANSA) - BOGOTÁ, 06 SET - Il presidente della Colombia Abelardo de la Espriella è al centro delle critiche per aver esibito in sacchi bianchi 23 presunti ribelli delle Farc, uccisi in un'operazione militare del 30 agosto. La diffusione di un video governativo, in cui il capo dello Stato cammina tra i cadaveri nel dipartimento del Guaviare, ha scatenato una forte polemica nazionale. La garante per i diritti umani Iris Marín Ortiz ha condannato la gestione comunicativa dell'offensiva, che oltre all'uccisione dei guerriglieri ha portato a sei arresti e il recupero di un minore. "Non ricordo di aver visto un presidente camminare tra i morti e sentirsene orgoglioso", ha affermato, biasimando inoltre un portale istituzionale che conteggia i miliziani abbattuti. Secondo Marín le istituzioni non devono gareggiare in crudeltà con i gruppi armati. "L'umanità ha imparato che disumanizzare l'avversario finisce per disumanizzare chi esercita il potere", ha osservato. La garante ha infine ricordato che non si deve normalizzare l'uso dei corpi come scenografia per mostrare autorità, poiché la forza statale si afferma rispettando i limiti imposti dalla Costituzione e dall'umanità stessa. (ANSA).