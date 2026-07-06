(ANSA) - TORINO, 06 LUG - I carabinieri del Comando provinciale di Torino, coordinati dalla Procura, indagano per omicidio dopo che un uomo è stato trovato morto questa mattina in un appartamento nel quartiere Lucento di Torino. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione e, da una prima ispezione del medico legale, è emersa una ferita al cranio. Inizialmente, a quanto si apprende, era stata presa in considerazione l'ipotesi di un suicidio. Ma i primi accertamenti medico-legali hanno invece evidenziato una lesione al cranio, probabilmente causato da un oggetto contundente, elemento che ha portato gli investigatori ad avviare un'indagine per omicidio. La vittima non è stata ancora identificata. Sono in corso gli accertamenti investigativi e scientifici per chiarire la dinamica dei fatti e risalire all'identità dell'uomo. (ANSA).