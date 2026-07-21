(ANSA) - ROVIGO, 21 LUG - Il corpo di un uomo è stato scoperto e recuperato stamani, poco prima delle ore 10:00, nelle acque dal canale Adigetto, a Villanova del Ghebbo (Rovigo). Il cadavere è stato segnalato dal personale del Consorzio di Bonifica, durante le operazioni di pulizia del canale. Sul posto si sono recati i Vigili del Fuoco del comando di Rovigo, che hanno provveduto al recupero del corpo, successivamente affidato alle autorità competenti. Sono intervenuti anche il personale sanitario del Suem 118, che ha constatato il decesso, e i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti e svolto le operazioni di competenza. (ANSA).