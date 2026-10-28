(ANSA) - BOLOGNA, 28 OTT - Un uomo è stato fermato dai carabinieri, su ordine della Procura di Forlì, per l'omicidio di Denaldo Maxhalaku, 31 anni, albanese, il cui cadavere è stato ritrovato in mattinata nel pozzo di una casa colonica a Felloniche, comune di Longiano, nel cesenate. L'uomo era scomparso dal 7 ottobre e la morte potrebbe risalire a quell'epoca. La sua vettura, il giorno successivo, venne ritrovata carbonizzata nei pressi di dove ora è stato ritrovato il cadavere. L'omicidio sarebbe stato commesso con un'arma da fuoco. (ANSA).