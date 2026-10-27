(ANSA) - LECCE, 27 OTT - Il cadavere di uomo è stato trovato in un pozzo in una proprietà privata a Torre Rinalda, marina di Lecce. Dopo essere stato recuperato dai vigili del fuoco del Nucleo sommozzatori, l'uomo è stato indentificato. Si tratta di Antimo Mazzotta, di 78 anni, proprietario della casa rurale nel cui giardino si trova il pozzo. Si indaga per omicidio. Da un prima sommaria ipotesi investigativa, il delitto sarebbe avvenuto nella casa è il corpo sarebbe stato poi trascinato e gettato nel pozzo che è stato trovato con la botola chiusa. All'esterno ci sono segni di trascinamento e alcuni indumenti sono stati trovati vicino al pozzo. L'uomo potrebbe essere stato colpito con un oggetto contundente. Sul posto è andato il medico legale Alberto Tortorella. (ANSA).