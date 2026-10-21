(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Un aereo da combattimento francese è precipitato vicino a Nancy, in Francia: c'è almeno un morto. La notizia arriva dall'aeronautica. Secondo quando riporta la testata pubblica Ici Lorraine l'aereo militare sarebbe precipitato nella notte e un corpo sarebbe già stato ritrovato. Il secondo pilota risulta ancora disperso. Alcuni testimoni hanno riferito di aver udito una forte esplosione e di aver visto una palla di fuoco intorno alle 22:30 di ieri sera. Secondo la France Presse, il velivolo, partito della base aerea 133 di Nancy-Ochey, era in volo di addestramento. Lo schianto sarebbe avvenuto nei pressi di Rogéville. Secondo quanto riportato sempre da Ici Lorraine, da ieri sera è in corso una vasta operazione di ricerca tra le località di Rogéville, Tremblecourt e Domèvre-en-Haye, a circa quindici chilometri da Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). L'Aeronautica francese ha confermato la perdita del contatto radio e radar con un Mirage 2000D ieri sera intorno alle 22:30 nella zona di Rogéville. Secondo il sindaco di Rogéville, Pascal Doyotte, alcuni testimoni hanno riferito di aver udito una forte esplosione e di aver visto una palla di fuoco intorno alle 22:30. Secondo Le Monde il sindaco di Pont-à-Mousson, Henry Lemoine, ha scritto su Facebook che "i detriti sono stati avvistati da un drone". Il velivolo, appartenente allo squadrone caccia 2/3 Champagne della base aerea di Nancy, scrive ancora Ici Lorraine, è biposto e trasporta un pilota e un ufficiale addetto ai sistemi d'arma. L'Aeronautica militare francese ha parlato di un "sospetto incidente violento" a seguito di una potente esplosione nella zona di Rogéville. Sono stati attivati servizi di supporto per le famiglie e i cari. Sul posto, personale del servizio antincendio e di soccorso della Meurthe-et-Moselle, vigili del fuoco e soccorritori della base aerea 133 dell'Aeronautica Militare di Nancy-Ochey, nonché ufficiali della gendarmeria, hanno lavorato per tutta la notte per setacciare la vasta area di campi e boschi. Un elicottero ha sorvolato il perimetro. Il posto di comando è stato allestito all'ingresso della città di Rogéville. (ANSA).