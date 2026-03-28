(ANSA) - VENEZIA, 28 MAR - L'università Ca' Foscari di Venezia ha indetto le elezioni per il nuovo rettore o rettrice per il sessennio 2026/27-2031/32, che entrerà in carica dall'1 ottobre 2026. Lo rende noto l'ateneo. Le candidature devono essere presentate entro il 22 aprile. Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica il 12, 14 e 18 maggio, con eventuale ballottaggio il 21 maggio. Il successore dell'attuale rettrice Tiziana Lippiello sarà eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al primo turno, degli effettivi votanti al secondo e al terzo. (ANSA).