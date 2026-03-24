(ANSA) - ROMA, 24 MAR - "Il tema principale della nuova gara non è risolto dal decreto". Lo ha detto il presidente dell'Anac, Giuseppe Busia, in audizione alla commissione Ambiente del Senato sul ddl Commissari straordinari e concessioni, che contiene anche disposizioni sul Ponte sullo Stretto. "La soluzione è una nuova gara pubblica, un nuovo contratto a vantaggio di un progetto che potrebbe essere più avanzato e moderno" ma anche "per evitare contenziosi e con la garanzia di rispettare la normativa europea", ha spiegato Busia. (ANSA).