(ANSA) - VENEZIA, 04 APR - Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite in uno scontro tra un autobus e un'automobile, avvenuto nel primo pomeriggio a Portegrandi, frazione di Quarto D'Altino (Venezia), sulla gronda lagunare veneziana. La vittima è l'automobilista, un uomo di 60 anni. A bordo dell'autobus, dell'azienda di trasporto locale Atvo, viaggiavano circa 50 persone. I feriti sono tutti in condizioni non gravi. Sul posto i vigili del fuoco da Mestre e San Donà di Piave, con l'ausilio dell'elicottero del Reparto volo provinciale, il Suem 118 e la Polizia locale. (ANSA).