(ANSA) - SOFIA, 25 OTT - In Bulgaria si va verso il ballottaggio. Stando agli exit poll la presidente uscente, la socialista Yliana Yotova, registra un leggero vantaggio su Andrey Ghiurov, appoggiato dagli europeisti liberali di Bulgaria Democratica. Ma la Yatova non avrebbe la maggioranza necessaria per essere eletta al primo turno. Secondo gli exit poll, Yotova, favorevole al dialogo con Mosca, ha ottenuto tra il 35% e il 36,5% dei voti e affronterà al ballottaggio di domenica prossima Ghiurov - ex primo ministro ad interim sostenuto dall'opposizione filo-occidentale - che, secondo tre diversi sondaggi, si è classificato secondo con una percentuale compresa tra il 32,2% e il 32,5% dei suffragi. (ANSA).