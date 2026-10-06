(ANSA) - SOFIA, 06 OTT - Alcuni droni hanno colpito due navi mercantili al largo delle coste della Bulgaria nel Mar Nero: lo annuncia il governo di Sofia. Una delle navi è affondata secondo quanto riferito dal servizio di soccorso marittimo bulgaro. Entrambe sono state colpite da droni nella zona economica esclusiva della Bulgaria nel Mar Nero, ha annunciato il governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. Una delle navi è affondata e il suo equipaggio risulta disperso, secondo quanto riferito da Roumen Nikolov, direttore del Centro di coordinamento delle operazioni di soccorso marittimo di Varna, citato dall'emittente radiofonica pubblica BNR. (ANSA).