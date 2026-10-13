(ANSA-AFP) - SOFIA, 13 OTT - Due nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare, nel Mar Nero: lo ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi "inaccettabili", dei quali ha informato la Nato. Un primo segnale "all'01:30 (ora locale) riguardo a una nave in difficoltà" e, secondo l'equipaggio, tratto in salvo, l'imbarcazione battente bandiera maltese e di proprietà ucraina è stata "colpita da tre droni aerei", ha scritto Radev su Facebook. Successivamente "un'altra nave è stata colpita" ed è "affondata", ha aggiunto, precisando che "un membro dell'equipaggio" è stato "salvato". (ANSA-AFP).