(ANSA) - MILANO, 16 GIU - Il Btp Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e con cedole semplificate pensato per i piccoli risparmiatori, a metà seduta del secondo giorno di collocamento ha raccolto un controvalore di 1,4 miliardi di euro. I contratti sottoscritti sono oltre 45mila. Ieri aveva già raccolto 3,17 miliardi. L'emissione, della durata di cinque anni, offre un rendimento reale annuo minimo garantito dell'1,6%, al quale si aggiunge la rivalutazione legata all'andamento dei prezzi, oltre a un premio fedeltà dello 0,6% del capitale sottoscritto per chi acquista il titolo nei giorni del collocamento e lo mantiene fino alla scadenza. Il collocamento si concluderà venerdì 19 giugno alle ore 13, salvo chiusura anticipata. (ANSA).