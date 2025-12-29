(ANSA-AFP) - ROMA, 29 DIC - I funerali di Brigitte Bardot si terranno mercoledì 7 gennaio nella chiesa di Notre-Dame de l'Assomption a Saint-Tropez, seguiti da una "sepoltura privata e confidenziale". Lo ha annunciato la Fondazione Brigitte Bardot all'agenzia France Presse. Sebbene il municipio della piccola città portuale del Mediterraneo abbia informato diversi media, tra cui l'AFP, che la sepoltura avrà luogo nel cimitero marino, la Fondazione non ha specificato un luogo preciso. La cerimonia in chiesa sarà trasmessa sugli schermi del porto e nella centrale Place des Lices. Dopo la sepoltura, è previsto "un omaggio aperto a tutti i residenti di Saint-Tropez e ai suoi ammiratori", ha spiegato la Fondazione. (ANSA-AFP).