CASTENEDOLO (BRESCIA). Una donna è rimasta gravemente ferita dopo essere stata accoltellata nel tardo pomeriggio all'esterno del centro commerciale Campo Grande di Castenedolo, in provincia di Brescia.

Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirla sarebbe stato un uomo, probabilmente l'ex marito, che l'avrebbe raggiunta mentre si trovava in compagnia dei figli, colpendola con diverse coltellate.

L'allarme è stato dato da alcuni passanti, intervenuti per prestare i primi soccorsi. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118, che hanno stabilizzato la donna prima di trasportarla d'urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono giudicate gravi.