(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Il Senato brasiliano ha approvato la proposta di ridurre l'orario di lavoro in Brasile da 44 a 40 ore settimanali. Proposta che è stata promossa dal capo dello Stato, Luiz Inácio Lula da Silva, a undici giorni dal ballottaggio delle elezioni presidenziali. Il progetto è stato approvato con due votazioni consecutive nel corso della stessa sessione, dopo aver ricevuto anche il sostegno dell'altro candidato alle presidenziali, Flavio Bolsonaro e la conseguente adesione del resto dei senatori dell'opposizione. Bolsonaro era contrario al progetto, ma alla vigilia del voto ha annunciato un cambiamento di posizione per rispondere alle richieste della popolazione. (ANSA).