(ANSA) - SAN PAOLO, 12 GIU - L'influencer brasiliano Eigon Oliver, noto sui social come il "sosia di Neymar", ha provocato scene di grande entusiasmo in un centro commerciale degli Stati Uniti, dove è stato seguito da una folla di fan convinti di trovarsi davanti al celebre attaccante della nazionale verdeoro. L'episodio è avvenuto mentre Oliver si trova negli Usa per seguire i Mondiali di calcio 2026. Vestito con la maglia del Brasile e caratterizzato da una forte somiglianza con il fuoriclasse brasiliano, l'influencer ha attirato decine di persone che lo hanno inseguito lungo i corridoi del centro commerciale per scattare fotografie, ottenere autografi e realizzare selfie. I video pubblicati sui social mostrano momenti di forte affollamento e una vera e propria corsa dei curiosi. Nonostante la disponibilità mostrata nei confronti del pubblico, la situazione ha reso necessario l'intervento degli addetti alla sicurezza, che hanno accompagnato Oliver all'uscita della struttura per evitare ulteriori disordini. Episodi analoghi si erano già verificati in passato durante altre apparizioni pubbliche del sosia, diventato popolare proprio grazie alla sua somiglianza con Neymar. (ANSA).