(ANSA) - BRASILIA, 26 OTT - In una nota ufficiale il partito di Flavio Bolsonaro, il Partido Liberal, riconosce la vittoria di Lula alla presidenza del Brasile. "Riconosciamo il risultato presidenziale proclamato dal Tribunale Superiore Elettorale - si legge nel comunicato firmato dal presidente di Pl, Valdemar Costa Neto - ma comprendiamo che le questioni sollevate devono essere chiarite in un dibattito politico equilibrato e democratico. Continueremo a monitorare i fatti e a cercare le risposte con responsabilità, trasparenza e rispetto delle istituzioni". (ANSA).