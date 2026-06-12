(ANSA) - BRASILIA, 11 GIU - Il senatore e precandidato presidenziale Flávio Bolsonaro ha presentato una denuncia alla Corte Suprema brasiliana (Stf) contro il presidente Luiz Inácio Lula da Silva, accusandolo di istigazione a delinquere. L'iniziativa si inserisce nel clima di crescente tensione politica in vista delle elezioni presidenziali di ottobre. Secondo il ricorso, Lula avrebbe incoraggiato atti violenti nei confronti del parlamentare durante un discorso pronunciato il 2 giugno nello Stato di Goiás. Nel suo intervento, il capo dello Stato aveva difeso la necessità di punire chi promuove sanzioni straniere contro il Brasile, facendo riferimento a un episodio storico del XVIII secolo in cui un presunto traditore della patria fu impiccato. Flávio Bolsonaro sostiene che, per il ruolo istituzionale ricoperto da Lula, quelle dichiarazioni metterebbero a rischio la sua incolumità personale. La denuncia arriva dopo che il presidente aveva accusato pubblicamente il senatore di aver chiesto al presidente statunitense Donald Trump dazi più elevati sulle esportazioni brasiliane, accusa respinta dall'esponente conservatore. (ANSA).