PHOTO
(ANSA-AFP) - BRASILIA, 20 OTT - Il candidato al secondo turno delle elezioni presidenziali brasiliane, Flávio Bolsonaro, ha chiesto alla giustizia di annullare la candidatura del suo rivale, il presidente Lula, accusandolo di propaganda abusiva su un account WhatsApp governativo. Presentato al Tribunale superiore elettorale dagli avvocati del senatore di destra il ricorso fa riferimento a un presunto 'abuso di potere' da parte del leader di sinistra, Luiz Inácio Lula da Silva, che avrebbe utilizzato la piattaforma per diffondere su larga scala contenuti relativi alle azioni del governo durante il periodo elettorale. (ANSA-AFP).