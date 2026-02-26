(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Banco Bpm va avanti sulla lista del consiglio. "Il cda della banca, riunitosi in data odierna, ha deciso di portare avanti il percorso avviato in questi mesi in relazione alla presentazione della lista da parte del cda uscente", fa sapere un portavoce. "In tale contesto - viene spiegato -, la prossima settimana sarà sottoposta all'approvazione del cda, previa istruttoria del comitato nomine, la lista dei candidati che sarà coerente con la composizione quali-quantitativa ottimale già approvata dal cda". (ANSA).