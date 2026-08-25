(ANSA) - MILANO, 25 AGO - Il cda di Banco Bpm ha preso atto dell'offerta di Mps, che non è "stata previamente concordata con Banco Bpm né da quest'ultima sollecitata" e ha rilevato che l'offerta, che "per sua natura rappresenta un'operazione strutturalmente diversa da quella proposta da Banco Bpm" a inizio giugno "in quanto si configura come un'acquisizione e non una fusione tra le due banche", "non presenta un premio per gli azionisti di Banco Bpm". Il cda, si legge in una nota, "effettuerà le valutazioni di propria competenza sull'offerta e renderà note le proprie determinazioni al riguardo nei termini e con le modalità previsti dalla normativa applicabile". (ANSA).