(ANSA) - BRUXELLES, 18 APR - La "sostituzione del petrolio e del gas" con "energie pulite prodotte localmente" si è dimostrata una misura "efficace" nel contrastare "l'aumento dei prezzi dell'energia" e nel ridurre la "dipendenza" dalle importazioni. "Nel breve termine", è dunque possibile "ottenere vantaggi significativi in tutti i settori grazie all'elettrificazione, al miglioramento dell'efficienza energetica e alla diffusione accelerata delle tecnologie pulite". Lo scrive la Commissione Europea nella bozza dell'AccelerateEu, il piano messo a punto per reagire allo shock energetico causato dalla guerra in Iran. (ANSA).